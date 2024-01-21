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Кривбасс - Пяст. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Кривбасс - Пяст: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ФК Кривбас
Криворожский "Кривбасс" сейчас лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины. Но это только накладывает дополнительную ответственность на криворожан. Нужно тщательно подготовиться ко второй части сезона и элемент этой подготовки – зимние спарринги. Первым из них будет спарринг против польского "Пяста".
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Матч начнется в 17:00. Трансляция планируется на клубном YouTube-канале "Кривбасса".
Контрольные матчи. Зима 2024 года
"Кривбасс" (Украина) - "Пятс" (Польша)
Видеотрансляция - YouTube
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Источник:YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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