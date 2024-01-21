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Кривбасс - Пяст. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Премьер-лига

Кривбасс - Пяст: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Кривбасс - Пяст. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Криворожский "Кривбасс" сейчас лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины. Но это только накладывает дополнительную ответственность на криворожан. Нужно тщательно подготовиться ко второй части сезона и элемент этой подготовки – зимние спарринги. Первым из них будет спарринг против польского "Пяста".

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч начнется в 17:00. Трансляция планируется на клубном YouTube-канале "Кривбасса".

Контрольные матчи. Зима 2024 года

"Кривбасс" (Украина) - "Пятс" (Польша)

Видеотрансляция - YouTube

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Источник:
YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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