"Еще следует улучшать свое физическое состояние": Тренер Шахтера - о развитии команды

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич рассказал, как команда готовится ко второй части сезона:

Пока все отлично. Очень упорно работаем с игроками. Я доволен. Первая часть всегда достаточно тяжелая, ведь приходится проводить углубленные занятия. Затем наступает усталость, являющаяся обычным делом. Также нужно оставаться в хорошей форме, избегать травм, что очень важно, по моему мнению. Еще следует улучшать свое физическое состояние, особенно это касается игровых кондиций.

Также главный тренер донецкой команды указал на амбиции команды:

Мы очень амбициозный клуб. Приятно и удивительно видеть, как клуб работает в такие трудные для страны времена, показывая всем, что, несмотря на обстоятельства, всегда нужно иметь любовь, энтузиазм, амбиции, стремление достичь чего-то для хорошего результата. И я счастлив, что чувствую это, когда общаюсь с людьми в клубе и за его пределами. Это очень важно. Мы только хотим, чтобы нами гордились наши болельщики, когда мы будем выступать в Европе. Хотим как можно лучше представить страну в еврокубках. Я и мой тренерский штаб стремимся помочь отдельным игрокам стать еще лучше, что будет иметь пользу не только для "Шахтера", но и для украинского футбола в целом.