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Первый спарринг Шахтера на зимних сборах отменен. Уже есть новая дата и новый соперник
Игра против Лудогорца не состоится
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
В понедельник, 21-го января, должен был состояться первый зимний спарринг "Шахтера". "Горняки" готовились к матчу против "Лудогорца" в Турции.
Впрочем, как сообщает донецкий клуб на своих официальных ресурсах, спарринг не состоится – его отменили. Причина – пл.охие погодные условия.
Зато "Шахтер" анонсировал новую дату и нового соперника. Итак, в понедельник, 22-го января, состоится матч против "Пюника". Начало – в 14:30.
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