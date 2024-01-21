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Первый спарринг Шахтера на зимних сборах отменен. Уже есть новая дата и новый соперник

Премьер-лига

Игра против Лудогорца не состоится

Первый спарринг Шахтера на зимних сборах отменен. Уже есть новая дата и новый соперник

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

Новина українською

В понедельник, 21-го января, должен был состояться первый зимний спарринг "Шахтера". "Горняки" готовились к матчу против "Лудогорца" в Турции.

Впрочем, как сообщает донецкий клуб на своих официальных ресурсах, спарринг не состоится – его отменили. Причина – пл.охие погодные условия.

Зато "Шахтер" анонсировал новую дату и нового соперника. Итак, в понедельник, 22-го января, состоится матч против "Пюника". Начало – в 14:30.

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Игорь Семйон
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