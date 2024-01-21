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Очередное поражение. Черноморец получил урок от южноафриканцев
И снова – неудача
scdnipro1.com.ua
Тренерский штаб во главе с Романом Григорчуком продолжает реализовывать программу подготовки одесского "Черноморца" к весенней части сезона-2023/24, котрая проходит в Турции. В ее рамках "моряки" провели сегодня контрольный матч с середняком чемпионата ЮАР – клубом "ТС Гелакси". Южноафриканские футболисты из города Камеелровье, как и одесская команда, занимают в высшем дивизионе своей страны такое же место – восьмое.
Учитывая, что "Черноморец" накануне проводил спарринг с косовской "Дритой", его главный тренер использовал сегодня в стартовом составе только четырех игроков вчерашнего "старта" - Луку Гучека, Гая Хадиду, Артема Присяжнюка и Самсона Иеде. Ведь каждый футболист на сборе получает примерно одинаковую нагрузку.
В этот раз с первых минут матча в обороне играл нигериец Валентин Озорнвафор, возможности которого тренерский штаб одесситов тщательно изучает. Пока что потенциальный новичок не позволил сложить о нем окончательное впечатление.
Первая половина встречи завершилась без голов. Стоило начаться второму тайма, как "ТС Галакси" на 47-й минуте открыл счет. Последующие почти полчаса его не изменили, но в последние пятнадцать минут голы в ворота "Черноморца" посыпались, словно из рога изобилия. Футболисты ЮАР доказали, что сейчас в футбол умеют хорошо играть не только в Европе. На 75-й минуте им удалось удвоить счет после выхода один на один нападающего южноафриканской команды с Олегом Билыком. Ближе к финальному свисту в интервале из трех минут "Черноморец" пропустил еще два мяча. Сначала на 84-й навес с правого фланга в штрафную завершился ударом слета в дальний нижний угол, а на 87-й, после ошибки защитника Дмитрия Граждана, игрок команды-соперницы приблизился к воротам и мастерски пробил по цели вплотную к дальней стойке. 0:4.
Это поражение стало для "Черноморца" уже третьим подряд на тренировочном сборе в Турции. Но если в двух предыдущих спаррингах "моряки" пропускали по три мяча, то сегодня на один больше.
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