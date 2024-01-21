Контрольный матч. Кривбасс - Пяст 2:0. Зимний сбор начат

Сегодня "Кривбасс" начал зимний сбор. Первым соперником криворожского клуба стал польский "Пяст", с которым они уверенно разобрались. Счет на табло - 2:0. Юрий Вернидуб использовал всех игроков, которые были заявлены на этот поединок, замен не осталось.

Оба гола были забиты во втором тайме. Сначала на 47-й Жан По сделал счет 1:0, и сразу на 48-й Принс Аду удвоил преимущество.

Следующий контрольный матч - 25 января против чемпиона Венгрии "Ференцвароша".

21 января 2024 года. Контрольный матч №1.

"Кривбасс" (Кривой Рог) - "Пьяст" (Гливице, Польша) - 2:0 (0:0)

Арбитр: Морено Муньоз (Испания).

Голы: Жан По, 47 (1:0). Принс Аду, 48 (2:0).

"Кривбасс": Андрей Клищук (Владимир Маханьков, 46) - Андрей Понедельник (Никита Татарков, 46), Даниил Бескоровайный (Владимир Виливальд, 46), Юрий Вакулко (Вячеслав Рябов, 46), Дмитрий Хомченовский (к) (Виктор Близниченко, 46) - Денис Кузык (Жан По, 46), Хрвое Илич (Егор Твердохлеб, 46), Джихад Бизимана (Клим Приходько, 46), Максим Лунев (Роман Дебелко, 46), Максим Задерака (Даниэль Соса, 31; Артур Микитишин, 61) - Олег Кожушко (Принс Аду, 46) - Олег Кожушко (Принс Аду, 46).