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Английский легионер покинул Рух перед сборами в Словении

Премьер-лига

"Желто-черные" отправились на сборы без Вива Соломона-Отабора

Английский легионер покинул Рух перед сборами в Словении

Фото: ФК Рух

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Вчера вечером, 21 января, футболисты львовского "Руха" отправились в Словению, где проведут очередной этап подготовки к весенней части сезона, сообщает Sport.ua.

Как утверждает источник, в составе делегации "желто-черных" отсутствуют не только полузащитники Алексей Довгий, Марьян Мысик, и аргентинец Фабрисио Альваренга, которых выставили на трансфер, но и еще один легионер – британец Вив Соломон-Отабор, отыгравший осенью 14 матчей УПЛ. Похоже, на него тренерский штаб львовян тоже уже не рассчитывает.

Отмечается, что в расположении львовского клуба в Словении будет находиться и несколько игроков из молодежного состава и "Руха-2", выступающего во Второй лиге.

Первые спарринги подопечные Виталия Пономарева проведут 26 января, когда в один день встретятся с "Домжале" (Словения) и "Сараево" (Босния и Герцеговина).

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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