Динамо прибыло на тренировочный сбор в Турцию

Как уже сообщалось, в воскресенье, 21 января, киевское "Динамо" отправилось на тренировочный сбор в Турцию, где команда будет готовиться к возобновлению сезона в течение ближайших четырех недель.

Динамовцы собрались на клубной тренировочной базе накануне, а в дальнюю дорогу отправилась рано утром воскресенья. В шесть утра основная команда отправилась на клубном автобусе в аэропорт столицы Молдовы Кишинева.

В аэропорту команду ждал ассистент главного тренера "Динамо" Эмиль Карас, а также генеральный директор Резо Чохонелидзе, которые прибыли в Молдову раньше. Также в аэропорту основная команда встретилась с юношеской, которая отправилась в путь раньше. Юноши "бело-синих" будут проходить сбор рядом с "основой", базируясь в соседних отелях, которые даже имеют общую территорию.

В отель киевские команды прибыли поздно вечером, почти в 11 часов. А уже сегодня утром начнется работа на зимних сборах. Напомним, сезон в УПЛ возобновится 24 февраля, что является базовой датой 18-го тура VBET Лиги.