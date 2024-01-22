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Пушич прокомментировал отказ Шахтера продавать Судакова
Коуч "горняков" доволен, что удалось сохранить игрока
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал информация, что клуб отклонил предложение о продаже лидера команды Георгия Судакова.
"Конечно, каждый тренер радуется, когда может сохранить одного из своих лучших игроков, это очевидно. Я счастлив не только за себя, но и за команду, за клуб. Считаю, это хороший сигнал для Европы, что мы можем оставлять себе качественных футболистов, что мы не продаем только чтобы продать. Как я говорил игрокам, они должны всегда иметь амбиции достигать высокого уровня, но сначала должны усердно работать, чтобы совершенствоваться, и сделать много других вещей.
Если смотреть на то, как работает Судаков... Откровенно говоря, с самого начала, с первой секунды моего пребывания в клубе наше с ним общение было замечательным. Он прогрессирует каждый день, показывает хороший пример для других игроков, тяжело работает и, думаю, в течение следующих нескольких месяцев продемонстрирует еще больший прогресс.
В целом я также всегда радуюсь, когда хороший футболист и клуб наконец принимают решение перейти на самый высокий уровень. Это хорошо, нормальный процесс в футбольном бизнесе. Но сейчас я очень счастлив, что он остается с нами, чтобы продолжить свое развитие и принять еще лучшее решение в будущем", - сказал Пушич.
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