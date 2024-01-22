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ЛНЗ подписал воспитанника Шахтера с опытом выступлений в Европе
Черкасский клуб представил очередного зимнего новичка
Фото: Crystalsport
ЛНЗ объявил о подписании 24-летнего украинского голкипера Евгения Кучеренко.
Срок действия контракта не называется.
Предыдущим клубом украинца была "Дила", цвета которой он защищал с февраля 2023 года. Именно эта команда выбила "Ворсклу" из квалификации Лиги конференций, Евгений принимал участие в обоих поединках.
Кучеренко был основным голкипером "Дилы" в 2023-м году. В его активе 45 матчей за грузин во всех турнирах. Игрок является воспитанником академии "Шахтера". Также играл за португальскую "Лейрию", "Колос" и "Подолье".
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