  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Верес начал сбор в Турции - вместе с командой находится Годя
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес начал сбор в Турции - вместе с командой находится Годя

Премьер-лига

Ровенчане приступили к тренировкам в Анталии

Верес начал сбор в Турции - вместе с командой находится Годя

Фото: НК Верес

Новина українською

"Верес" начал тренировочные сборы в Турции. Вечером в субботу команда прибыла в Анталию, а в воскресенье ребята уже провели первые тренировки.

В составе делегации ровенчан находится 27 футболистов: Дмитрий Годя, Николай Гайдучик, Денис Балан, Василий Гакман, Валерий Кучеров, Роман Ковалюк, Станислав Шарай, Владислав Шарай, Дмитрий Клец, Максим Смиян, Виталий Дахновский, Евгений Шевченко, Андрей Кухарук, Александр Кучеренко, Яго Сикейра, Жулио Сезар, Михаил Шестаков, Евгений Паст, Арсений Коркодим, Богдан Когут, Денис Свитюха, Марко Мрвалевич, Александр Мельник, Семен Вовченко, Василий Курко, Ростислав Баран, Михаил Протасевич.

Читайте такжеВерес продлил контракт с нападающим

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Верес" находится на предпоследней позиции в турнирной таблице, имея в активе 12 очков.

По теме
yellow-arrow
Вернидубу он не нужен. СМИ рассказали о дальнейшей судьбе форварда Кривбасса
yellow-arrow
Заря подтвердила отсутствие трех ключевых игроков на сборе
yellow-arrow
ЛНЗ подписал воспитанника Шахтера с опытом выступлений в Европе
Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости