Верес начал сбор в Турции - вместе с командой находится Годя

"Верес" начал тренировочные сборы в Турции. Вечером в субботу команда прибыла в Анталию, а в воскресенье ребята уже провели первые тренировки.

В составе делегации ровенчан находится 27 футболистов: Дмитрий Годя, Николай Гайдучик, Денис Балан, Василий Гакман, Валерий Кучеров, Роман Ковалюк, Станислав Шарай, Владислав Шарай, Дмитрий Клец, Максим Смиян, Виталий Дахновский, Евгений Шевченко, Андрей Кухарук, Александр Кучеренко, Яго Сикейра, Жулио Сезар, Михаил Шестаков, Евгений Паст, Арсений Коркодим, Богдан Когут, Денис Свитюха, Марко Мрвалевич, Александр Мельник, Семен Вовченко, Василий Курко, Ростислав Баран, Михаил Протасевич.

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Напомним, что по итогам осенней части сезона "Верес" находится на предпоследней позиции в турнирной таблице, имея в активе 12 очков.