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Заря подтвердила отсутствие трех ключевых игроков на сборе

Премьер-лига

Команда уже находится в Турции

Заря подтвердила отсутствие трех ключевых игроков на сборе

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

"Заря" опубликовала список игроков, которые работают вместе с командой на зимних сборах в Турции. Среди них нет трех исполнителей, а именно Игоря Снурницына, Дениса Нагнойного и Даниила Алефиренко.

Ранее сообщалось, что клуб решил не брать их на зарубежный сбор из-за отказа продлевать контракты.

Состав "Зари" выглядит следующим образом: Александр Сапутин, Никита Турбаевский, Антон Жилкин, Максим Набит, Арсений Батагов, Богдан Бутко, Роман Вантух, Джордан, Антон Боль, Игорь Кирюханцев, Алексей Хахлев, Кирилл Дришлюк, Дмитрий Мышнев, Вячеслав Чурко, Денис Яцык, Викентий Волошин, Илья Гулько, Иван Головкин, Игорь Горбач, Владислав Бугай, Петар Мичин, Венделл, Артем Слесарь, Артем Бенедюк, Эдуардо Герреро.

Отмечается, что Олег Данченко присоединится к команде в среду, 24-го января.

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Заря (Луганск)
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Источник:
ФК Зоря Луганськ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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best climate (Одесса)
22.01.2024 в 11:24
Зато Бутко нашёлся и состав подравнялся аккуратно под первую лигу
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Комментарии 1
best climate (Одесса)
22.01.2024 в 11:24
Зато Бутко нашёлся и состав подравнялся аккуратно под первую лигу
Ответить
0
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