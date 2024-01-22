Заря подтвердила отсутствие трех ключевых игроков на сборе

"Заря" опубликовала список игроков, которые работают вместе с командой на зимних сборах в Турции. Среди них нет трех исполнителей, а именно Игоря Снурницына, Дениса Нагнойного и Даниила Алефиренко.

Ранее сообщалось, что клуб решил не брать их на зарубежный сбор из-за отказа продлевать контракты.

Состав "Зари" выглядит следующим образом: Александр Сапутин, Никита Турбаевский, Антон Жилкин, Максим Набит, Арсений Батагов, Богдан Бутко, Роман Вантух, Джордан, Антон Боль, Игорь Кирюханцев, Алексей Хахлев, Кирилл Дришлюк, Дмитрий Мышнев, Вячеслав Чурко, Денис Яцык, Викентий Волошин, Илья Гулько, Иван Головкин, Игорь Горбач, Владислав Бугай, Петар Мичин, Венделл, Артем Слесарь, Артем Бенедюк, Эдуардо Герреро.

Отмечается, что Олег Данченко присоединится к команде в среду, 24-го января.