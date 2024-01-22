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Украинский форвард Шахтера близок к переходу в европейский клуб
В этой команде уже играют двое украинцев
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Форвард "Шахтера" Богдан Вьюнник сменит клубную прописку. 21-летний украинец близок к подписанию контракта с польской "Лехией", сообщает Telegram-канал "Legioners_ua".
Согласно данным источника, стороны находятся на завершающей стадии переговоров. Ранее сообщалось, что Богдан перейдет в новый клуб на правах аренды.
В нынешней кампании Вьюнник отыграл 6 матчей за "горняков", в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Минувший сезон украинец провел в аренде за "Цюрих" (Швейцария) и "Грацер" (Австрия)
После 19-ти туров "Лехия" занимает 4-е место в Первой лиге Польши, набрав 32 очка. Также стоит отметить, что в этой команде уже выступают два украинца Иван Желизко и Максим Хлань.
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