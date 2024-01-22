Шахтер - Пюник. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Это будет вторая попытка "Шахтера" начать активный цикл подготовки ко второй части сезона. Накануне "горняки" не смогли сыграть с "Лудогорцем" из-за неблагоприятных погодных условий. И вот сейчас матч с "Пюником".

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Матч состоится в понедельник, 22-го января, в 14:30 в Турции. Смотреть можно на YouTube.

Контрольный матч. Зима-2024

"Шахтер" (Украина) - "Пюник" (Армения)

Трансляция - YouTube