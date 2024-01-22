Ворскла - Ллапи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Для "Ворсклы" это будет третий контрольный матч на этих сборах. В первых двух полтавчане победили, забили в сумме семь мячей, а пропустили только один.

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Как будет на этот раз? Соперник - "Ллапи", представляющий Косово. Матч состоится 22-го января в 16:00. Смотреть можно на YouTube.

Контрольный матч

"Ворскла" - "Ллапи"

Видеотрансляция - YouTube