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Ворскла - Ллапи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Премьер-лига

Ворскла - Ллапи: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Ворскла - Ллапи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Фото: пресслужби ФК "Ворскла"

Новина українською

Для "Ворсклы" это будет третий контрольный матч на этих сборах. В первых двух полтавчане победили, забили в сумме семь мячей, а пропустили только один.

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Как будет на этот раз? Соперник - "Ллапи", представляющий Косово. Матч состоится 22-го января в 16:00. Смотреть можно на YouTube.

Контрольный матч

"Ворскла" - "Ллапи"

Видеотрансляция - YouTube

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Источник:
YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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