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Ворскла - Ллапи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Ворскла - Ллапи: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: пресслужби ФК "Ворскла"
Для "Ворсклы" это будет третий контрольный матч на этих сборах. В первых двух полтавчане победили, забили в сумме семь мячей, а пропустили только один.
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Как будет на этот раз? Соперник - "Ллапи", представляющий Косово. Матч состоится 22-го января в 16:00. Смотреть можно на YouTube.
Контрольный матч
"Ворскла" - "Ллапи"
Видеотрансляция - YouTube
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Источник:YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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