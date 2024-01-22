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Леоненко: Я бы оставил Судакова. По большому счету, он себя никак не проявил

Премьер-лига

Эксперт считает, что хавбек еще не готов к европейскому футболу

Леоненко: Я бы оставил Судакова. По большому счету, он себя никак не проявил

Фото: ТК Футбол

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" Виктор Леоненко прокомментировал отказ "Шахтера" продавать Георгия Судакова в "Наполи" за 40 миллионов евро.

"Значит, 40 миллионов маловато для "Шахтера". А вообще я бы оставил Судакова, его еще надо проверить в еврокубках, потому что, по большому счету, он себя никак не проявил. Все говорят о Судакове, но посмотрите на его статистику - три гола и один ассист в 18-ти матчах.

А в другом клубе ему будет еще труднее, чем в "Шахтере", ведь не все контролируют мяч так, как донецкая команда. Хороший футболист должен выделяться и показывать результат в любом клубе.

Представим теперь, что он в "Наполи". Это же не тот клуб, который каждый год на первом месте, часто приходится выгрызать победы. Судакову там будет тяжело.

Конечно, "Шахтеру" хочется продать Судакова за 70 миллионов, если не больше, но в итоге может получиться то же, что и с Мудриком. Для клуба - это супер, а для футболиста, который не готов - это не очень хорошо. За него вываливают кучу денег, а игрок просто не соответствует уровню.

Думаю, после Мудрика за большие деньги украинцев в Англию брать не будут. Это такая же история, как с Ярмоленко в "Боруссии" (Дортмунд). После Ярмоленко в Германию из наших никого толком и не звали, потому что у Андрея не получилось", - считает Леоненко.

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Виктор Леоненко Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
22.01.2024 в 15:43
Так, ніде немає корупційної монополії, такої як в Україні, завдяки якій шахтьор "чемпіон", а його гравці примусово грають за збірну Україну, бо це вітрина для товару ахметова на продаж. Але ця лавочка скоро закриється, її час спливає.
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Комментарии 3
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
22.01.2024 в 15:43
Так, ніде немає корупційної монополії, такої як в Україні, завдяки якій шахтьор "чемпіон", а його гравці примусово грають за збірну Україну, бо це вітрина для товару ахметова на продаж. Але ця лавочка скоро закриється, її час спливає.
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scorpius (Ck)
22.01.2024 в 15:51
sticker
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MaximSK (Киев)
22.01.2024 в 15:02
Все зависит от самого Судакова, если Шахтер успешно выступит в ЛЕ весной, а Судаков вместе со сборной Украины пройдет на Евро и там хорошо сыграет, цена может вырасти, но я бы продал его за 40 млн Евро Наполи сейчас
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