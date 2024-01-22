Леоненко: Я бы оставил Судакова. По большому счету, он себя никак не проявил

Экс-игрок "Динамо" Виктор Леоненко прокомментировал отказ "Шахтера" продавать Георгия Судакова в "Наполи" за 40 миллионов евро.

"Значит, 40 миллионов маловато для "Шахтера". А вообще я бы оставил Судакова, его еще надо проверить в еврокубках, потому что, по большому счету, он себя никак не проявил. Все говорят о Судакове, но посмотрите на его статистику - три гола и один ассист в 18-ти матчах.

А в другом клубе ему будет еще труднее, чем в "Шахтере", ведь не все контролируют мяч так, как донецкая команда. Хороший футболист должен выделяться и показывать результат в любом клубе.

Представим теперь, что он в "Наполи". Это же не тот клуб, который каждый год на первом месте, часто приходится выгрызать победы. Судакову там будет тяжело.