Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леоненко: Я бы оставил Судакова. По большому счету, он себя никак не проявил
Эксперт считает, что хавбек еще не готов к европейскому футболу
Фото: ТК Футбол
Экс-игрок "Динамо" Виктор Леоненко прокомментировал отказ "Шахтера" продавать Георгия Судакова в "Наполи" за 40 миллионов евро.
"Значит, 40 миллионов маловато для "Шахтера". А вообще я бы оставил Судакова, его еще надо проверить в еврокубках, потому что, по большому счету, он себя никак не проявил. Все говорят о Судакове, но посмотрите на его статистику - три гола и один ассист в 18-ти матчах.
А в другом клубе ему будет еще труднее, чем в "Шахтере", ведь не все контролируют мяч так, как донецкая команда. Хороший футболист должен выделяться и показывать результат в любом клубе.
Представим теперь, что он в "Наполи". Это же не тот клуб, который каждый год на первом месте, часто приходится выгрызать победы. Судакову там будет тяжело.
Конечно, "Шахтеру" хочется продать Судакова за 70 миллионов, если не больше, но в итоге может получиться то же, что и с Мудриком. Для клуба - это супер, а для футболиста, который не готов - это не очень хорошо. За него вываливают кучу денег, а игрок просто не соответствует уровню.
Думаю, после Мудрика за большие деньги украинцев в Англию брать не будут. Это такая же история, как с Ярмоленко в "Боруссии" (Дортмунд). После Ярмоленко в Германию из наших никого толком и не звали, потому что у Андрея не получилось", - считает Леоненко.
Популярное сейчас
- Довбик поделился эмоциями после хет-трика в ворота Севильи
- "Голевая машина". Ла Лига в восторе от игры Довбика
- Мичел - про хет-трик Довбика: У него есть невероятная способность забивать
- Палкин: Ахметов создает, возможно, сильнейшую команду за всю историю Шахтера
- Отдых в Вечном городе. Забарный с женой устроили себе романтический уик-энд в Италии. ФОТО
- С намеком на трезубец. Ирина Морозюк показала новые татуировки в неожиданных местах. ФОТО
Комментарии 3