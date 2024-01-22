Рух прибыл на сборы в Словению

Львовский "Рух" прибыл в Словению в рамках подготовки к весенней части сезона в украинской Премьер-Лиге.



Как сообщает официальная пресс-служба команды в понедельник после обеда "желто-черные" добрались автобусом в словенский город Чатеж, где будут базироваться в течение месяца и проведут целый ряд спаррингов.

В частности, первые товарищеские матчи состоятся уже в эту пятницу, 26 января. В соперниках – словенский "Домжале" и боснийское "Сараево". После заселения в отель и небольшого отдыха вечером команду ждет тренировка на территории местного спорткомплекса.

Напомним, что "Рух" занимает 6 место в турнирной таблице. Первый поединок после словенского турне львовяне проведут в рамках УПЛ против "Полесья", 24 февраля.