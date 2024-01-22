  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рух прибыл на сборы в Словению
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рух прибыл на сборы в Словению

Премьер-лига

Львовяне готовы к проведению спаррингов

Рух прибыл на сборы в Словению

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Львовский "Рух" прибыл в Словению в рамках подготовки к весенней части сезона в украинской Премьер-Лиге.

Как сообщает официальная пресс-служба команды в понедельник после обеда "желто-черные" добрались автобусом в словенский город Чатеж, где будут базироваться в течение месяца и проведут целый ряд спаррингов.

В частности, первые товарищеские матчи состоятся уже в эту пятницу, 26 января. В соперниках – словенский "Домжале" и боснийское "Сараево". После заселения в отель и небольшого отдыха вечером команду ждет тренировка на территории местного спорткомплекса.

Напомним, что "Рух" занимает 6 место в турнирной таблице. Первый поединок после словенского турне львовяне проведут в рамках УПЛ против "Полесья", 24 февраля.

По теме
yellow-arrow
Защитник Зари: С каждым годом травмы что-то больше и больше досаждают
yellow-arrow
Леоненко: Я бы оставил Судакова. По большому счету, он себя никак не проявил
yellow-arrow
Юрченко: Достичь удалось не всего. Однако в 30 лет время еще есть, буду играть
Рух (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
РУХ ЛЬВІВ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости