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Рух прибыл на сборы в Словению
Львовяне готовы к проведению спаррингов
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Львовский "Рух" прибыл в Словению в рамках подготовки к весенней части сезона в украинской Премьер-Лиге.
Как сообщает официальная пресс-служба команды в понедельник после обеда "желто-черные" добрались автобусом в словенский город Чатеж, где будут базироваться в течение месяца и проведут целый ряд спаррингов.
В частности, первые товарищеские матчи состоятся уже в эту пятницу, 26 января. В соперниках – словенский "Домжале" и боснийское "Сараево". После заселения в отель и небольшого отдыха вечером команду ждет тренировка на территории местного спорткомплекса.
Напомним, что "Рух" занимает 6 место в турнирной таблице. Первый поединок после словенского турне львовяне проведут в рамках УПЛ против "Полесья", 24 февраля.
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