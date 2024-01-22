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Стартовали за здоровье. Шахтер - Пюник. 2:0. Видео голов, обзор матча
Шахтер - Пюник ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 22.01.2024 ⋇ Товарищеский матч на UA-Футбол
Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий
"Шахтер" начал на зимних сборах активную подготовку. В понедельник, 22-го января, "горняки" провели спарринг против "Пюника". Матч прошел с преимуществом "горняков". Закономерно, что сегодня забивали только они. Сначала отличился Зубков после передачи новичка Кевина. А затем отличился дебютант первой команды Цуканов.
Как это было - смотрите в видеообзоре товарищеского матча.
"Шахтер" - "Пюник" 2:0
Голы: Зубков (15), Цуканов (83)
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Источник:ФК Шахтар
Опубликовал: Игорь Семйон
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