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Стартовали за здоровье. Шахтер - Пюник. 2:0. Видео голов, обзор матча

Премьер-лига

Шахтер - Пюник ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 22.01.2024 ⋇ Товарищеский матч на UA-Футбол

Стартовали за здоровье. Шахтер - Пюник. 2:0. Видео голов, обзор матча

Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий

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"Шахтер" начал на зимних сборах активную подготовку. В понедельник, 22-го января, "горняки" провели спарринг против "Пюника". Матч прошел с преимуществом "горняков". Закономерно, что сегодня забивали только они. Сначала отличился Зубков после передачи новичка Кевина. А затем отличился дебютант первой команды Цуканов.

Как это было - смотрите в видеообзоре товарищеского матча.

"Шахтер" - "Пюник" 2:0
Голы: Зубков (15), Цуканов (83)

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Игорь Семйон
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