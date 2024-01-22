Стартовали за здоровье. Шахтер - Пюник. 2:0. Видео голов, обзор матча

"Шахтер" начал на зимних сборах активную подготовку. В понедельник, 22-го января, "горняки" провели спарринг против "Пюника". Матч прошел с преимуществом "горняков". Закономерно, что сегодня забивали только они. Сначала отличился Зубков после передачи новичка Кевина. А затем отличился дебютант первой команды Цуканов.

Как это было - смотрите в видеообзоре товарищеского матча.

"Шахтер" - "Пюник" 2:0

Голы: Зубков (15), Цуканов (83)