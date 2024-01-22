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Бескоровайный: Очень приятно, что болельщики и в Испании поддерживали Кривбасс
Кривбасс зимний сбор проводит в Испании
instagram.com/fckryvbas
Защитник "Кривбасса" Даниил Бескоровайный прокомментировал
– Даниил, как прокомментируешь первый спарринг?
– Главное, что все получили нагрузку. Как для первого матча сыграли довольно неплохо, но хочется, чтобы мы более остро играли в атаке и больше забивали.
– Победы в спаррингах на сборах – насколько это важно?
– Мы настраиваемся на победу в каждом поединке. Хотим добиваться результата даже в товарищеских матчах. Для нас это плюс, что сумели победить сегодня.
– Тренеры пытались всем предоставить игровую практику.
– Конечно, тренируемся в Испании только первую неделю. Все футболисты должны получить равноценные нагрузки, потому что тренировки тяжелые пока. Хорошо, что сегодня вышли и победили.
– Как ты себя чувствуешь после повреждения?
– Понемногу набираю физические кондиции. Уверен, в дальнейшем буду чувствовать себя все лучше.
– Сегодня на трибунах, здесь в Испании, "Кривбасс" поддерживали украинские болельщики. С национальными флагами, пели гимн Украины. Какие эмоции вызывает это у игроков?
– Очень приятно, что пришли болельщики и поддерживали "Кривбасс", скандировали "Слава Украине!". Мы играем в футбол для болельщиков. Спасибо Вооруженным Силам Украины за такую возможность. Слава Украине!
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