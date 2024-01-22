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Первое поражение на сборах. Ворскла проиграла косовскому ФК Лапи

Премьер-лига
Обновлено

Косовары выглядели получше

Первое поражение на сборах. Ворскла проиграла косовскому ФК Лапи

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Полтавская "Ворскла" провела свой третий спарринг на учебно-тренировочном сбором в Турции.

22 января соперником полтавчан был косовский клуб "Лапи", который по итогам осенней части сезона идет вторым в местом национальном чемпионате.

Игра сложилась неудачно для украинской команды – косовары быстро забили два гола на 15 и 21 минутах, после чего несколько успокоились.

"Ворскла" же, за оставшееся время ничего интересного у чужих ворот не придумала – 0:2.

Свой следующий спарринг полтавчане проведут 30 января с азербайджанским "Насафом".

"Ворскла" – ФК "Лапи" (Подуево, Косово) 0:2

Голы: 15, 21

Стартовый состав "Ворсклы": Исенко, Корниенко, Чеснаков, Рамирес, Пердута, Толи, Галас, Кане, Челядин, Крупский, Ковталюк

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Ворскла (Полтава)
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