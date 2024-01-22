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Цыганык: Динамо ведет переговоры с двумя центральными защитниками из Европы
Один из них - латиноамериканец
fcdynamo.com
Киевское "
Как сообщает журналист и инсайдер Игорь Цыганык, киевляне ведут переговоры с двумя центрбеками из Европы, один из которых – латиноамериканец. Одного из них киевляне планируют приобрести.
Отмечается, что оба игрока согласились ехать играть в Украину, что немаловажно. Сейчас ведутся переговоры относительно контрактов.
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Сумма, которую "Динамо" готово заплатить за игрока, который сразу же по ходу сезона может влиться в команду, составляет порядка 3 млн долларов.
При этом Цыганык сообщил, что украинские игроки не рассматриваются на эту позицию. Были мысли о Бескоровайном, Салюке, Качарабе, но они не подошли Шовковскому, поэтому было решено приобрести иностранца.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Динамо" расположилось на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 28 очков.
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