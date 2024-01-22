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Библия, булава, дирижерская палочка. Юрий Вернидуб рассказал, какие подарки чаще всего получает на День рождения

Премьер-лига

Когда празник - вдали от дома

Библия, булава, дирижерская палочка. Юрий Вернидуб рассказал, какие подарки чаще всего получает на День рождения

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб, празднующий сегодня свое 58-летие, в подавляющем большинстве лет профессиональной карьеры отмечал День рождения на тренировочных сборах. собрании. Не стал исключением и этот год, когда больше недели назад он вместе с командой прибыл с целью подготовки к весенней части сезона в Испанию.

Сегодня утром игроки, руководящий штаб, административный и медицинский персонал "Кривбасса" поздравили именинника с его личным праздником и сделали подарок.

– Было приятно получить теплые и искренние поздравления, – признался Юрий Вернидуб, когда корреспондент UA-Футбол позвонил ему с той же целью. – Ребята подарили мне косметичку изветного бренда Луи Виттон.

Попутно удалось узнать, какие оригинальные подарки ко Дню рождения именинник получал во время тренерской карьеры.

– Когда я работал в "Заре", на мое 50-летие команда подарила булаву, – вспоминает Вернидуб. - Было однажды, что получил в подарок дирижерскую палочку. А еще книгу мудрости, в которой собраны глубокие по содержанию высказывания и афоризмы. На один из Дней рождения подопечные из "Зари" подарили мне старинную Библию в очень хорошем переплете. Ее специально заказывали в Киево-Печерской Лавре. Это дорогого стоит.

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