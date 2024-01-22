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Васко де Гама отклонил первое предложение Шахтера по Марлону Гомесу. Известна сумма

Премьер-лига
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Горняки согласны накинуть еще

Васко де Гама отклонил первое предложение Шахтера по Марлону Гомесу. Известна сумма

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетное бразильское издание Globo Esporte раскрыло некоторые детали возможного трансфера Марлона Гомеса из "Васко да Гама" в "Шахтер".

Издание пишет о том, что представители "Шахтера" уже согласовали детали потенциального личного контракта с самим игроком, но еще не достигли соглашения с "Васко".

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За Марлона Гомеса "Шахтер" предложил 12 миллионов евро, однако бразильский клуб хочет получить большую сумму, что тормозит дальнейшие переговоры.

Впрочем, "горняки" готовы улучшить свое предложение, чтобы получить игрока уже зимой, и дали понять это руководству "Васко".

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Transfermarkt оценивает парня в 6 миллионов евро. 85% экономических прав на хавбека принадлежат "Васко да Гама", а остальные 15% - "Нова-Игуасу".

Сейчас Гомес находится в расположении сборной Бразилии, которая готовится в Венесуэле принять участие в Предолимпийской турнире КОНМЕБОЛ.

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Источник:
Globo
Опубликовал: Михаил Черныш
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