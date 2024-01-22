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17-летний Цуканов: Мечтаю сыграть за Шахтер в Лиге чемпионов
17-летний хавбек забил свой первый гол за первую команду Шахтера
shakhtar.com
17-летний полузащитник "
– Виктор, "Шахтер" сегодня провел первый контрольный матч в Турции и победил, а ты вышел на поле во втором тайме и забил. Что этот гол для тебя значит?
– Это очень приятно – забить первый гол за главную команду. Думаю, в дальнейшем тоже буду забивать. Мечтаю сыграть в Лиге чемпионов за "Шахтер".
– Можешь припомнить тот момент, когда забивал мяч?
– Мы пошли в прессинг, я увидел, что будет пас на опорника и прочитал, что он будет отдавать на третьего.
– С начала сборов ты тренируешься с первой командой. Насколько тяжело даются тренировки физически и морально или ты уже адаптировался?
– Ну не так уж сложно! Я более или менее адаптировался, это не ново. Думаю, у меня все хорошо с физическим состоянием.
– С кем в команде общаешься больше всего и кто из опытных игроков поддерживает и помогает?
– Меня приняли очень хорошо, приятно работать в таком коллективе. Пожалуй, из взрослых игроков лучше ко мне относится Ярик Ракицкий, Валера Бондарь тоже помогает. А чаще общаюсь с Эдиком Козиком, Денисом Твардовским – все-таки мы играли с ними в "Шахтере" U19.
– Ты вспомнил Ярослава Ракицкого. Как он тебе помогает, что говорит, какие советы дает?
– Ну, он мне подсказывает на тренировках, а потом еще подходит объясняет, как нужно действовать, чтобы легче было расти.
– Чем отличаются тренировочные процессы в юношеском составе и первой команде?
– Физические нагрузки в первой команде больше, а так я бы не сказал, что тренировки в U19 очень отличаются. Так же все делается с мячом, упражнения на держание, много футбола – все более или менее одинаково.
– Ты уже нашел общий язык с главным тренером Марино Пушичем? Как он к тебе относится? После матча мы видели, как он тебя поздравил.
– Да, он очень хорошо ко мне относится, мы в хороших отношениях, общаемся. Ко мне другие тренеры тоже хорошо относятся, и это приятно.
– Еще один вопрос: как морально происходит переход от юношеского к взрослому футболу?
– Нелегко переходить, но понемногу удается справляться.
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