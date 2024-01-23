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Карпаты вышли из отпуска. ФОТО

Премьер-лига

Команда начала подготовку к весенней части сезона

Карпаты вышли из отпуска. ФОТО

fckarpaty.org.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 22 января, "Карпаты" вышли из отпуска и начали подготовку ко второй части сезона.

Футболисты прошли медосмотр, после чего сдали тесты и выполнили физические упражнения на базе клуба в Бартатове.

На этом этапе подготовки команда будет работать в режиме двукратных тренировок. На 6 февраля у львовян запланирован контрольный поединок.

Напомним, в весенней части чемпионата "Карпаты" сыграют в чемпионской группе и поборются за выход в УПЛ.

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