Карпаты вышли из отпуска. ФОТО

В понедельник, 22 января, " Карпаты " вышли из отпуска и начали подготовку ко второй части сезона.

Футболисты прошли медосмотр, после чего сдали тесты и выполнили физические упражнения на базе клуба в Бартатове.

На этом этапе подготовки команда будет работать в режиме двукратных тренировок. На 6 февраля у львовян запланирован контрольный поединок.

Напомним, в весенней части чемпионата "Карпаты" сыграют в чемпионской группе и поборются за выход в УПЛ.