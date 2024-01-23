Тренер Вереса: Работаем в режиме двухразовых тренировок ежедневно

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук рассказал о старте сборов команды в Турции.

"Запланированы семь спаррингов. Возможно, добавим еще одну-две игры в конце сборов. Работаем в режиме двухразовых тренировок ежедневно. Сборы разделили на три условных этапа: десятидневный, восьмидневный и заключительный - пять-шесть дней.

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Также планируем два отдельных дня для отдыха. На первом этапе работаем над силовыми упражнениями. Плюс - много тактических занятий: командных и индивидуальных. Отдельно сейчас тренируются Дмитрий Клец и Василий Гакман - у них микротравмы", - цитирует Шандрука официальный сайт ривненчан.