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Тренер Вереса: Работаем в режиме двухразовых тренировок ежедневно
Олег Шандрук - о программе команды на зимних сборах
Фото: НК Верес
Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук рассказал о старте сборов команды в Турции.
"Запланированы семь спаррингов. Возможно, добавим еще одну-две игры в конце сборов. Работаем в режиме двухразовых тренировок ежедневно. Сборы разделили на три условных этапа: десятидневный, восьмидневный и заключительный - пять-шесть дней.
Также планируем два отдельных дня для отдыха. На первом этапе работаем над силовыми упражнениями. Плюс - много тактических занятий: командных и индивидуальных. Отдельно сейчас тренируются Дмитрий Клец и Василий Гакман - у них микротравмы", - цитирует Шандрука официальный сайт ривненчан.
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