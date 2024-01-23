Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Динамо: У нас довольно сильные соперники на этих сборах
Владимир Бражко рассказал о работе на сборах
Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко поделился впечатлениями от начала подготовительных сборов команды в Турции.
- Владимир, сегодня сборы начались с позитивной ноты - поздравления с днями рождения Тымчика и Нещерета. Всегда приятно начинать работу с мажорной ноты?
- Конечно, надо начинать работать с позитивной ноты. У нас здесь хорошие условия, хорошая погода. Есть все для нашей плодотворной работы, чтобы мы с каждой тренировкой добавляли, как и в каждом матче, который мы сыграем на сборах. У нас будут довольно сильные соперники на этих сборах, поэтому будем готовиться к матчам чемпионата с максимальной мотивацией.
- "Динамо" изменило локацию по сравнению с прошлым годом - новый отель, новое тренировочное поле. Как оценишь условия?
- Мы приехали поздно вечером. Утром прошлись, посмотрели - поле очень качественное, отель комфортный. Все на высшем уровне. Для нас созданы все условия, надо работать, чтобы показать результат работы в чемпионате.
- Можешь на своем примере посоветовать юным футболистам, что надо есть во время подготовительного периода?
- Я выбираю рыбу или курицу, салат и пасту. Возможно, еще первое блюдо.
- А сладости футболисты могут позволять себе на сборах?
- Я им сладости только во время обеда. Вечером не надо, потому что завтра утром контрольное взвешивание, и можно хорошо "попасться".
- На этих сборах команда проведет целых десять матчей. Приятнее работать в обычном тренировочном процессе или наигрывать через матчи упражнения, которые дает тренерский штаб?
- Как тренировки, так и матчи важны на сборах. Сначала мы отрабатываем на тренировках, а затем в играх. Ожидаем интересных спаррингов.
- Есть какой-то особый соперник для тебя на сборах, с кем хотел бы сыграть больше времени?
- Все соперники примерно равны. Хотелось бы сыграть в каждом матче. Надеюсь как можно раньше вернуться в общую группу, - сказал Бражко.
Популярное сейчас
- Шахтер ведет переговоры по 20-летнему таланту Динамо Загреб, которого оценивают в 18 млн евро
- "Смотрим на новые трансферы", - Срна опубликовал фото с Палкиным
- На Australian Open — 2024 был побит рекорд, который держался с 1998 года
- Артем Довбик и Виктор Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока из УПЛ
- Я предложил себя Марго Робби. Бывшая звезда МЮ запустил смешной флэшмоб. ФОТО
- С намеком на трезубец. Ирина Морозюк показала новые татуировки в неожиданных местах. ФОТО