Хавбек Динамо: У нас довольно сильные соперники на этих сборах

Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко поделился впечатлениями от начала подготовительных сборов команды в Турции.

- Владимир, сегодня сборы начались с позитивной ноты - поздравления с днями рождения Тымчика и Нещерета. Всегда приятно начинать работу с мажорной ноты?

- Конечно, надо начинать работать с позитивной ноты. У нас здесь хорошие условия, хорошая погода. Есть все для нашей плодотворной работы, чтобы мы с каждой тренировкой добавляли, как и в каждом матче, который мы сыграем на сборах. У нас будут довольно сильные соперники на этих сборах, поэтому будем готовиться к матчам чемпионата с максимальной мотивацией.

Читайте также Довбик отреагировал на слухи о том, что он советовал Жироне подписать Бражко

- "Динамо" изменило локацию по сравнению с прошлым годом - новый отель, новое тренировочное поле. Как оценишь условия?

- Мы приехали поздно вечером. Утром прошлись, посмотрели - поле очень качественное, отель комфортный. Все на высшем уровне. Для нас созданы все условия, надо работать, чтобы показать результат работы в чемпионате.

- Можешь на своем примере посоветовать юным футболистам, что надо есть во время подготовительного периода?

- Я выбираю рыбу или курицу, салат и пасту. Возможно, еще первое блюдо.

- А сладости футболисты могут позволять себе на сборах?

- Я им сладости только во время обеда. Вечером не надо, потому что завтра утром контрольное взвешивание, и можно хорошо "попасться".

- На этих сборах команда проведет целых десять матчей. Приятнее работать в обычном тренировочном процессе или наигрывать через матчи упражнения, которые дает тренерский штаб?

- Как тренировки, так и матчи важны на сборах. Сначала мы отрабатываем на тренировках, а затем в играх. Ожидаем интересных спаррингов.

- Есть какой-то особый соперник для тебя на сборах, с кем хотел бы сыграть больше времени?

- Все соперники примерно равны. Хотелось бы сыграть в каждом матче. Надеюсь как можно раньше вернуться в общую группу, - сказал Бражко.