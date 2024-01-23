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Пономарев: Рух готов к словенской части подготовки и впереди у нас много работы

Премьер-лига

Наставник "желто-черных" рассказал о первой тренировке в Словении

Пономарев: Рух готов к словенской части подготовки и впереди у нас много работы

Фото: ФК Рух

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Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о первой тренировке в Словении, будущем плане подготовки и поделился мыслями о молодежи "желто-черных".

"У нас была достаточно тяжелая дорога, но настроение у всех хорошее. Команда уже потренировалась, это было адаптационное занятие. А со вторника мы будем планомерно готовиться к матчам УПЛ.

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Ребята получат серьезную нагрузку, ведь каждый футболист во время спаррингов с хорошими соперниками будет играть по 90 минут. В то же время с нами на сборы приехали воспитанники Академии из команды U-17, а также игроки из команды U-19. Это молодые, но перспективные футболисты. Интересно будет проверить их на фоне наших европейских соперников.

Предыдущие две недели мы работали на искусственном газоне. Впрочем, сейчас игрокам нужно тренироваться на травяных полях, привыкать к ним. В целом я доволен тем, как прошла первая часть сборов на клубной базе. Команда готова к словенской части подготовки и впереди у нас много работы", - сказал Пономарев.

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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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