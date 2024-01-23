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Полесье - Реал Мурсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Премьер-лига

Полесье - Реал Мурсия. Смотреть онлайн товарищеский матч

Полесье - Реал Мурсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Сегодня, 23 января "Полесье" проведет первый контрольный матч на сборе в Испании. Соперником будет "Реал Мурсия", которая выступает в третьем по силе испанском дивизионе и занимает 11 место.

Спарринг начнется в 13:00 по киевскому времени. Посмотреть поединок можно будет на YouTube-канале "Полесья".

Товарищеский матч, 23 января 2024 года
"Полесье" - "Реал Мурсия" 13:00
Трансляция - YouTube-канал "Полесья"

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Источник:
YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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