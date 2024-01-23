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Капитан Руха: Сборы никогда не бывают легкими

Премьер-лига

Львовяне провели первую тренировку в Словении

Капитан Руха: Сборы никогда не бывают легкими

Фото: ФК Рух

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Капитан "Руха" Марко Сапуга прокомментировал первую тренировку львовян в Словении.

"Это первая тренировка на натуральном газоне в этом году. Каждый из нас уже давно хотел поработать именно на таком поле. Матчи УПЛ мы будем играть на натуральном покрытии, поэтому нужно готовиться в таких условиях.

Первая тренировка была адаптационная. А уже со вторника у нас будут серьезные нагрузки. Впереди у команды хорошие спарринги, думаю, это будут хорошие поединки. Они помогут нам качественно подготовиться ко второй части сезона.

Конечно, сейчас будет тяжелая, но необходимая работа. Сборы никогда не бывают легкими. Но это даст свои плоды, когда мы будем играть уже официальные матчи", - сказал Сапуга.

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Рух (Львов) Марко Сапуга
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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