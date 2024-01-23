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Контрольные матчи клубов УПЛ. В активную фазу подготовки вступает Полесье
Не слишком насыщенный день
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Сегодня, во вторник, 23-го января, состоится один контрольный матч с участием участников украинской Премьер-лиги. В активную фазу подготовки входит житомирское "Полесье".
На сборах в Испании "Полесье" сыграет с "Реал Мурсией". Начало матча – в 13:00. Смотреть можно на UA-Футбол по этой ссылке.
Отметим, что уже ряд клубов УПЛ начали активную подготовку к новому сезону. "Черноморец", "Ворскла" уже провели более одного контрольного матча, также сыграли "Рух", "Минай", "Кривбасс", "Александрия", "Шахтер". Все результаты контрольных матчей клубов УПЛ – ЗДЕСЬ -->
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