Контрольные матчи клубов УПЛ. В активную фазу подготовки вступает Полесье

Сегодня, во вторник, 23-го января, состоится один контрольный матч с участием участников украинской Премьер-лиги. В активную фазу подготовки входит житомирское "Полесье".

На сборах в Испании "Полесье" сыграет с "Реал Мурсией". Начало матча – в 13:00. Смотреть можно на UA-Футбол по этой ссылке.

Отметим, что уже ряд клубов УПЛ начали активную подготовку к новому сезону. "Черноморец", "Ворскла" уже провели более одного контрольного матча, также сыграли "Рух", "Минай", "Кривбасс", "Александрия", "Шахтер". Все результаты контрольных матчей клубов УПЛ – ЗДЕСЬ -->