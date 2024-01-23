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Полесье начало сбор с победы: команда Калитвинцева обыграла Реал Мурсию

Премьер-лига
Обновлено

Житомирский клуб одолел испанский коллектив

Полесье начало сбор с победы: команда Калитвинцева обыграла Реал Мурсию

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Во вторник, 23 января, "Полесье" в первом зимнем спарринге встречалось с "Реал Мурсией". Игра завершилась победой украинского клуба со счетом 2:1.

Житомиряне пропустили первыми уже в начале поединка, но сумели отыграться после перерыва. Отличился Богдан Кушниренко. Уже через несколько минут Никита Кравченко увеличил преимущество "волков". До финального свистка команды больше не забивали, а арбитр зафиксировал победу "Полесья"

Напомним, свой следующий матч подопечные Юрия Калитвинцева проведут против ФК "Сталь" Мелец (Польша). Игра состоится 27 января.

Контрольный матч, 23 января
"Полесье" - "Реал Мурсия" 2:1
Голы: Кушниренко 49, Кравченко 57 - Вега Даниэль,23

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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