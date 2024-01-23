Полесье начало сбор с победы: команда Калитвинцева обыграла Реал Мурсию

Во вторник, 23 января, "Полесье" в первом зимнем спарринге встречалось с "Реал Мурсией". Игра завершилась победой украинского клуба со счетом 2:1.

Житомиряне пропустили первыми уже в начале поединка, но сумели отыграться после перерыва. Отличился Богдан Кушниренко. Уже через несколько минут Никита Кравченко увеличил преимущество "волков". До финального свистка команды больше не забивали, а арбитр зафиксировал победу "Полесья"

Напомним, свой следующий матч подопечные Юрия Калитвинцева проведут против ФК "Сталь" Мелец (Польша). Игра состоится 27 января.

Контрольный матч, 23 января

"Полесье" - "Реал Мурсия" 2:1

Голы: Кушниренко 49, Кравченко 57 - Вега Даниэль,23