  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Голкипер вернулся в Минай через полтора месяца после ухода
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голкипер вернулся в Минай через полтора месяца после ухода

Премьер-лига
Обновлено

Александр Бандура вновь будет играть за закарпатцев

Голкипер вернулся в Минай через полтора месяца после ухода

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Опытный голкипер Александр Бандура присоединился к "Минаю". Клуб и игрок достигли компромисса в подписании нового соглашения.

Контракт с 37-летним футболистом рассчитан до конца сезона-2024/25, сообщает официальный сайт команды.

Заметим, что Бандура вернулся в "Минай" спустя полтора месяца, поскольку в декабре клуб расторг с ним контракт. В текущем сезоне он провел 14 матчей, в которых пропустил 19 мячей. Всего в футболке закарпатцев он сыграл 42 поединка.

Ранее мы писали, что Бандура мог перейти в "Черноморец".

Читайте такжеОпытный защитник официально вернулся в Минай
По теме
yellow-arrow
Еще один игрок договорился о расторжении контракта с Минаем
yellow-arrow
"Беговая работа на песке не очень приятная". Пихаленок - о сборах в Турции
yellow-arrow
Полесье начало сбор с победы: команда Калитвинцева обыграла Реал Мурсию
Александр Бандура ФК Минай
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Минай
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости