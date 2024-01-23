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Голкипер вернулся в Минай через полтора месяца после ухода
Александр Бандура вновь будет играть за закарпатцев
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Опытный голкипер Александр Бандура присоединился к "Минаю". Клуб и игрок достигли компромисса в подписании нового соглашения.
Контракт с 37-летним футболистом рассчитан до конца сезона-2024/25, сообщает официальный сайт команды.
Заметим, что Бандура вернулся в "Минай" спустя полтора месяца, поскольку в декабре клуб расторг с ним контракт. В текущем сезоне он провел 14 матчей, в которых пропустил 19 мячей. Всего в футболке закарпатцев он сыграл 42 поединка.
Ранее мы писали, что Бандура мог перейти в "Черноморец".
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