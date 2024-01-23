Голкипер вернулся в Минай через полтора месяца после ухода

Опытный голкипер Александр Бандура присоединился к "Минаю". Клуб и игрок достигли компромисса в подписании нового соглашения.

Контракт с 37-летним футболистом рассчитан до конца сезона-2024/25, сообщает официальный сайт команды.

Заметим, что Бандура вернулся в "Минай" спустя полтора месяца, поскольку в декабре клуб расторг с ним контракт. В текущем сезоне он провел 14 матчей, в которых пропустил 19 мячей. Всего в футболке закарпатцев он сыграл 42 поединка.

Ранее мы писали, что Бандура мог перейти в "Черноморец".