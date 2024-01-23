Еще один игрок договорился о расторжении контракта с Минаем

21-летний полузащитник Вадим Мердеев договорился о расторжении контракта с " Минаем " и близок к переходу в "Скалу 1911", сообщает Sport.ua.

Мердеев — воспитанник ужгородской СДЮСШОР. В сезоне 2017/2018 Вадим играл в ДЮФЛУ за "Шахтер" U16 (его партнерами, в частности, были Никита Турбаевский, Георгий Судаков и Богдан Вьюнник).

В нынешнем сезоне Вадим Мердеев выступал на правах аренды за "Хуст" (13 матчей, 2 гола в Первой лиге и 1 игра — в Кубке Украины).

"Скала 1911" занимает 5-е место в турнирной таблице Второй лиги. На днях ассистентом главного тренера команды Михаила Басараба стал Андрей Новак, который до этого на протяжении двух лет работал тренером вратарей в "Минае".