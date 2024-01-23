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Еще один игрок договорился о расторжении контракта с Минаем

Премьер-лига
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Вадим Мердеев продолжит карьеру в Первой лиге

Еще один игрок договорился о расторжении контракта с Минаем

ФК Хуст

Новина українською

21-летний полузащитник Вадим Мердеев договорился о расторжении контракта с "Минаем" и близок к переходу в "Скалу 1911", сообщает Sport.ua.

Мердеев — воспитанник ужгородской СДЮСШОР. В сезоне 2017/2018 Вадим играл в ДЮФЛУ за "Шахтер" U16 (его партнерами, в частности, были Никита Турбаевский, Георгий Судаков и Богдан Вьюнник).

В нынешнем сезоне Вадим Мердеев выступал на правах аренды за "Хуст" (13 матчей, 2 гола в Первой лиге и 1 игра — в Кубке Украины).

"Скала 1911" занимает 5-е место в турнирной таблице Второй лиги. На днях ассистентом главного тренера команды Михаила Басараба стал Андрей Новак, который до этого на протяжении двух лет работал тренером вратарей в "Минае".

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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