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Динамо все еще надеется подписать Брагару зимой. Клубы продолжают переговоры
Если Динамо заплатит за игрока сейчас, компенсация летом для моряков будет меньше
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Хавбек "
Тем не менее, "Динамо" делает попытки договориться о переходе игрока уже зимой и заплатить за это в районе 300-350 тысяч долларов. Однако в таком случае компенсация за воспитание игрока, которую "Динамо" должно заплатить одесситам, будет меньше 500 тысяч долларов, что уже не устраивает одесситов.
Сейчас Брагару находится в Турции на сборах "Черноморца". Максим пропустил все три спарринга команды. Официальная причина - залечивает повреждение, которое получил еще осенью. Не официально - Брагару не будет играть пока клубы окончательно не договорятся между собой.
Кроме "Динамо", Брагару интересовался "Рух". Однако львовяне предлагали за игрока деньги не больше, чем "Динамо". Да и сам Брагару предпочел вариант с переходом в "Динамо".
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