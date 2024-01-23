Динамо все еще надеется подписать Брагару зимой. Клубы продолжают переговоры

Хавбек " Черноморца " Максим Брагару, у которого через полгода заканчивается контракт с одесситами, летом станет игроком "Динамо". Игрок уже подписал предварительный контракт с киевлянами, который вступит в силу 1 июля 2024 года.

Тем не менее, "Динамо" делает попытки договориться о переходе игрока уже зимой и заплатить за это в районе 300-350 тысяч долларов. Однако в таком случае компенсация за воспитание игрока, которую "Динамо" должно заплатить одесситам, будет меньше 500 тысяч долларов, что уже не устраивает одесситов.

Сейчас Брагару находится в Турции на сборах "Черноморца". Максим пропустил все три спарринга команды. Официальная причина - залечивает повреждение, которое получил еще осенью. Не официально - Брагару не будет играть пока клубы окончательно не договорятся между собой.

Кроме "Динамо", Брагару интересовался "Рух". Однако львовяне предлагали за игрока деньги не больше, чем "Динамо". Да и сам Брагару предпочел вариант с переходом в "Динамо".