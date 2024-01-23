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Динамо все еще надеется подписать Брагару зимой. Клубы продолжают переговоры

Премьер-лига
Обновлено

Если Динамо заплатит за игрока сейчас, компенсация летом для моряков будет меньше

Динамо все еще надеется подписать Брагару зимой. Клубы продолжают переговоры

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Новина українською

Хавбек "Черноморца" Максим Брагару, у которого через полгода заканчивается контракт с одесситами, летом станет игроком "Динамо". Игрок уже подписал предварительный контракт с киевлянами, который вступит в силу 1 июля 2024 года.

Тем не менее, "Динамо" делает попытки договориться о переходе игрока уже зимой и заплатить за это в районе 300-350 тысяч долларов. Однако в таком случае компенсация за воспитание игрока, которую "Динамо" должно заплатить одесситам, будет меньше 500 тысяч долларов, что уже не устраивает одесситов.

Сейчас Брагару находится в Турции на сборах "Черноморца". Максим пропустил все три спарринга команды. Официальная причина - залечивает повреждение, которое получил еще осенью. Не официально - Брагару не будет играть пока клубы окончательно не договорятся между собой.

Кроме "Динамо", Брагару интересовался "Рух". Однако львовяне предлагали за игрока деньги не больше, чем "Динамо". Да и сам Брагару предпочел вариант с переходом в "Динамо".

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Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Максим Брагару
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
23.01.2024 в 19:24
бабки и ГИО в придачу
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
23.01.2024 в 19:24
бабки и ГИО в придачу
sticker
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megrivan (Курячі Лози)
23.01.2024 в 19:20
"Брагару не будет играть..." От так сволота чорноморська вбиває гравця.
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