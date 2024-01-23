Металлист 1925 отправился на сбор в Испанию и огласил список спарринг-партнеров

Сегодня 23 января, " Металлист 1925 " отправился на свой зимний учебно-тренировочный сбор, который команда проведет в Испании.

После перелета в Аликанте, команда отправится в город Дееса де Кампоамор, где в гостинице "Montepiedra" и будет проживать в течение почти месяца.

Ко второй части сезона в Испании команда будет готовиться по17 февраля. На этот сбор отправились 25 футболистов:

Вратари: Денис Сидоренко, Игорь Потимков, Ярослав Проценко, Олег Мозиль

Защитники: Дмитрий Капинус, Евгений Ткачук, Игорь Курило, Вадим Червак, Максим Жичиков, Никита Безуглый, Марьян Фарина

Полузащитники: Бека Вачиберадзе, Ари Моура, Ростислав Русин, Константин Бычек, Владислав Дмитренко, Артем Габелок, Владлен Юрченко, Матвей Панченко, Самуэль Обинайя

Нападающие: Андрей Борячук, Дмитрий Юсов, Раймонд Овусу, Андрей Чирук, Алексей Сидоров

Также харьковский клуб огласил список спарринг-партнеров, с которыми сыграет в Испании. Предварительно у "Металлиста 1925" запланировано шесть матчей, пять соперников уже известны, поиск шестого продолжается. Одним из соперников станет вторая команда английского "Брентфорда".

Расписание матчей харьковского клуба на сборах: