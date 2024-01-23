  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Металлист 1925 отправился на сбор в Испанию и огласил список спарринг-партнеров
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист 1925 отправился на сбор в Испанию и огласил список спарринг-партнеров

Премьер-лига
Обновлено

У харьковчан запланировано 6 спаррингов

Металлист 1925 отправился на сбор в Испанию и огласил список спарринг-партнеров

instagram.com/metalist1925_kh

Новина українською

Сегодня 23 января, "Металлист 1925" отправился на свой зимний учебно-тренировочный сбор, который команда проведет в Испании.

После перелета в Аликанте, команда отправится в город Дееса де Кампоамор, где в гостинице "Montepiedra" и будет проживать в течение почти месяца.

Ко второй части сезона в Испании команда будет готовиться по17 февраля. На этот сбор отправились 25 футболистов:

Вратари: Денис Сидоренко, Игорь Потимков, Ярослав Проценко, Олег Мозиль

Защитники: Дмитрий Капинус, Евгений Ткачук, Игорь Курило, Вадим Червак, Максим Жичиков, Никита Безуглый, Марьян Фарина

Полузащитники: Бека Вачиберадзе, Ари Моура, Ростислав Русин, Константин Бычек, Владислав Дмитренко, Артем Габелок, Владлен Юрченко, Матвей Панченко, Самуэль Обинайя

Нападающие: Андрей Борячук, Дмитрий Юсов, Раймонд Овусу, Андрей Чирук, Алексей Сидоров

Также харьковский клуб огласил список спарринг-партнеров, с которыми сыграет в Испании. Предварительно у "Металлиста 1925" запланировано шесть матчей, пять соперников уже известны, поиск шестого продолжается. Одним из соперников станет вторая команда английского "Брентфорда".

Расписание матчей харьковского клуба на сборах:

  • Металлист 1925 – Вольфсберг (Австрия), 26 января
  • Металлист 1925 – Пяст (Польша), 28 января
  • Металлист 1925 – ... , 3 февраля
  • Металлист 1925 – Брентфорд Б, 9 февраля
  • Металлист 1925 – Согнал (Норвегия), 15 февраля
  • Металлист 1925 – Левадия (Эстония), 16 февраля
По теме
yellow-arrow
Опытный хавбек Руха перейдет в польский клуб Хацкевича
yellow-arrow
Сергей Ковалец: Было бы здорово, если бы чемпионом стало не Динамо и не Шахтер
yellow-arrow
Динамо все еще надеется подписать Брагару зимой. Клубы продолжают переговоры
Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Металлист 1925
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости