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Металлист 1925 отправился на сбор в Испанию и огласил список спарринг-партнеров
У харьковчан запланировано 6 спаррингов
instagram.com/metalist1925_kh
Сегодня 23 января, "
После перелета в Аликанте, команда отправится в город Дееса де Кампоамор, где в гостинице "Montepiedra" и будет проживать в течение почти месяца.
Ко второй части сезона в Испании команда будет готовиться по17 февраля. На этот сбор отправились 25 футболистов:
Вратари: Денис Сидоренко, Игорь Потимков, Ярослав Проценко, Олег Мозиль
Защитники: Дмитрий Капинус, Евгений Ткачук, Игорь Курило, Вадим Червак, Максим Жичиков, Никита Безуглый, Марьян Фарина
Полузащитники: Бека Вачиберадзе, Ари Моура, Ростислав Русин, Константин Бычек, Владислав Дмитренко, Артем Габелок, Владлен Юрченко, Матвей Панченко, Самуэль Обинайя
Нападающие: Андрей Борячук, Дмитрий Юсов, Раймонд Овусу, Андрей Чирук, Алексей Сидоров
Также харьковский клуб огласил список спарринг-партнеров, с которыми сыграет в Испании. Предварительно у "Металлиста 1925" запланировано шесть матчей, пять соперников уже известны, поиск шестого продолжается. Одним из соперников станет вторая команда английского "Брентфорда".
Расписание матчей харьковского клуба на сборах:
- Металлист 1925 – Вольфсберг (Австрия), 26 января
- Металлист 1925 – Пяст (Польша), 28 января
- Металлист 1925 – ... , 3 февраля
- Металлист 1925 – Брентфорд Б, 9 февраля
- Металлист 1925 – Согнал (Норвегия), 15 февраля
- Металлист 1925 – Левадия (Эстония), 16 февраля
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