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Макуана: Была возможность поселиться в Киеве, но я как-то сразу полюбил Житомир
Очень красивый, компактный и тихий город
фото из свободных источников
Легионер "Полесье" Бени Макуана рассказал о том, почему решил жить именно в Житомире, хотя была возможность поселиться и в Киеве.
"У меня была возможность поселиться в квартире в Киеве, но я как-то так сразу полюбил Житомир, что поселился там. И я не жалею.
Очень красивый, компактный и тихий город. На базе я могу думать только о футболе, заниматься постоянно самосовершенствованием. Это именно то, что мне нужно в этот момент.
Возможно, когда-нибудь я захочу снять квартиру или дом. Но именно сейчас мне идет на пользу, что я проживаю на базе, а также могу съездить в вдохновляющий меня город", - сказал Макуана.
В первой части чемпионата Украины в этом сезоне Макуана провел 17 матчей, отличившись четырьмя голами и двумя ассистами. Также два поединка он провел в Кубке Украины.
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