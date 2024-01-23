Макуана: Была возможность поселиться в Киеве, но я как-то сразу полюбил Житомир

Легионер "Полесье" Бени Макуана рассказал о том, почему решил жить именно в Житомире, хотя была возможность поселиться и в Киеве.

"У меня была возможность поселиться в квартире в Киеве, но я как-то так сразу полюбил Житомир, что поселился там. И я не жалею.

Очень красивый, компактный и тихий город. На базе я могу думать только о футболе, заниматься постоянно самосовершенствованием. Это именно то, что мне нужно в этот момент.

Возможно, когда-нибудь я захочу снять квартиру или дом. Но именно сейчас мне идет на пользу, что я проживаю на базе, а также могу съездить в вдохновляющий меня город", - сказал Макуана.