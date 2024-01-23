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Цыганык - о слухах про Судакова: Такое впечатление, что Фабрицио Романо сидит в приемной у Палкина или Срны
Интересная реакция на слухи про Судакова от украинского инсайдера
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Украинский журналист и инсайдер Игорь Цыганык прокомментировал трансферные слухи вокруг полузащитника "
"Правда ли, что Судаковым интересуются "Ювентус", "Бавария", "Ман Сити" и "Ливерпуль"? Ну, вы слышите? Если хотя бы один из этих клубов им интересуется, его нужно продавать. Я не слышал такой информации. Я не знаю, есть ли такая информация. Не могу подтвердить или опровергнуть эту информацию.
О 40 миллионах слышал - от Сергея Палкина. Мне хотелось бы услышать, какой клуб сделал такое щедрое предложение. Если отклонять такое предложение от одного из вышеуказанных клубов, можно сломать карьеру игроку. Такие клубы могут дважды не просить. Мне странно, если это так.
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Фабрицио Романо должен был бы написать, что такой-то клуб давал 40 миллионов за Судакова. Он же пишет о "Шахтере" все новости. У меня такое впечатление, что он сидит в приемной у Палкина или Срны – настолько быстро он знает всю ту информацию. Но никто не пишет", – сказал Цыганык.
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