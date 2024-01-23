Цыганык - о слухах про Судакова: Такое впечатление, что Фабрицио Романо сидит в приемной у Палкина или Срны

Украинский журналист и инсайдер Игорь Цыганык прокомментировал трансферные слухи вокруг полузащитника " Шахтера " Георгия Судакова.

"Правда ли, что Судаковым интересуются "Ювентус", "Бавария", "Ман Сити" и "Ливерпуль"? Ну, вы слышите? Если хотя бы один из этих клубов им интересуется, его нужно продавать. Я не слышал такой информации. Я не знаю, есть ли такая информация. Не могу подтвердить или опровергнуть эту информацию.

О 40 миллионах слышал - от Сергея Палкина. Мне хотелось бы услышать, какой клуб сделал такое щедрое предложение. Если отклонять такое предложение от одного из вышеуказанных клубов, можно сломать карьеру игроку. Такие клубы могут дважды не просить. Мне странно, если это так.

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