Пихаленок: Хочется играть за сборную и показывать свой лучший футбол

Полузащитник " Днепра-1 " Александр Пихаленок подвел итог 2023 года и поделился ожиданиями от 2024-го.

– В целом, доволен, как для тебя сложился прошлый год?

– Если брать вторую часть прошлого чемпионата, конечно, хотелось стать чемпионами. Но второе место тоже неплохо. Потом мы, можно сказать, не очень хорошо выступили в еврокубках – хотелось совсем другого, стремились играть в групповом этапе. В чемпионате этого сезона у нас сначала был спад, а потом набрали ход. И сейчас готовимся ко второй части чемпионата.

– Какие ожидания от нового года?

– Надо готовиться – впереди еще целый месяц для этого. Будем отрабатывать и тактику, и разные взаимодействия на поле. Поработаем и увидим, как удастся воплотить замыслы в жизнь.

– Лично ты, наверное, высокие цели будешь ставить не только в клубе, но и в сборной Украины?

– Конечно, хочется играть за сборную и показывать свой лучший футбол.

– Весной ожидается возвращение болельщиков на трибуны. Не хватает ли этой эмоциональной составляющей во время матчей?

– Конечно, этого не хватает. Хочется играть с болельщиками. Но мы понимаем, какая ситуация – в стране идет война. Если позволят хоть какую-нибудь маленькую часть трибун заполнить болельщиками, это будет очень приятно для футболистов.