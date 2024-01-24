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Форвард Вереса: Приятно, что клуб и президент мне доверяют

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Николай Гайдучик прокомментировал продление контракт с ровенчами

Форвард Вереса: Приятно, что клуб и президент мне доверяют

Фото: НК Верес

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Нападающий "Вереса" Николай Гайдучик поделился эмоциями от нового контракта с ровенским клубом и рассказал об ожиданиях от второй части сезона.

"Долго не колебался после предложения о продлении контракта. Обдумали все с семьей. Считаю это хорошим вариантом продолжения карьеры. Тем более, я местный. Приятно, что клуб и президент мне доверяют. Очень не хочу это доверие к себе пошатнуть. Поэтому приложу максимум усилий, чтобы помочь команде остаться в УПЛ.

Конечно, также хочется не только бегать и бороться на поле, а больше помогать команде забитыми мячами и ассистами. Чтобы команда побеждала. Я ставлю перед собой амбициозную бомбардирскую цель, но конкретики в целом сейчас озвучивать не хотел бы.

Сейчас пытаемся заложить фундамент всего этого работой на зимних сборах. Прекрасные эмоции. Замечательные поля. В прошлом году были несколько хуже, а сейчас - просто топ. Занимаемся беговой работой, и игровой, и над тактикой работаем. Играем много двусторонок", - сказал Гайдучик.

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Верес (Ровно) Николай Гайдучик
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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