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Оболонь - Малишева. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Оболонь - Малишева. Смотреть онлайн товарищеский матч
Фото: ФК Оболонь
В среду, 24 января, "Оболонь" сыграет контрольный матч на сборах в Турции. Соперником "пивоваров" станет ФК "Малишева" из Косово.
Спарринг начнется в 10:00 по киевскому времени. Посмотреть поединок можно будет на YouTube-канале "Оболони" и Football Hub.
Товарищеский матч, 24 января 2024 год
"Оболонь" - "Малишева" 10:00
Трансляция - YouTube-канал ФК "Оболонь", Football Hub
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Источник:YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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