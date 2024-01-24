  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Оболонь - Малишева. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Оболонь - Малишева. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Премьер-лига

Оболонь - Малишева. Смотреть онлайн товарищеский матч

Оболонь - Малишева. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

В среду, 24 января, "Оболонь" сыграет контрольный матч на сборах в Турции. Соперником "пивоваров" станет ФК "Малишева" из Косово.

Спарринг начнется в 10:00 по киевскому времени. Посмотреть поединок можно будет на YouTube-канале "Оболони" и Football Hub.

Товарищеский матч, 24 января 2024 год
"Оболонь" - "Малишева" 10:00
Трансляция - YouTube-канал ФК "Оболонь", Football Hub

По теме
yellow-arrow
Хавбек Руха: Каждый из игроков сейчас в неплохих кондициях
yellow-arrow
Голкипер Кривбасса: Хорошо, что удалось победить в премьерном матче года
yellow-arrow
ЛНЗ - Варта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Оболонь (Киев) Малишева (Малишево) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости