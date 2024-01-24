Оболонь - Малишева. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

В среду, 24 января, "Оболонь" сыграет контрольный матч на сборах в Турции. Соперником "пивоваров" станет ФК "Малишева" из Косово.

Спарринг начнется в 10:00 по киевскому времени. Посмотреть поединок можно будет на YouTube-канале "Оболони" и Football Hub.

Товарищеский матч, 24 января 2024 год

"Оболонь" - "Малишева" 10:00

Трансляция - YouTube-канал ФК "Оболонь", Football Hub