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Голкипер Кривбасса: Хорошо, что удалось победить в премьерном матче года

Премьер-лига

Криворожцы обыграли "Пяст" в спарринге

Голкипер Кривбасса: Хорошо, что удалось победить в премьерном матче года

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

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Вратарь "Кривбасса" Владимир Маханьков рассказал о победе на испанском зимнем сборе над польским "Пястом" (2:0).

- Владимир, ты вышел на второй тайм. Как оценишь действия партнеров в первом спарринге?

- Поздравляю всех с победой. Очень хорошо, что удалось в премьерном матче года победить, это очень важно для нас. Мы очень плодотворно поработали на первой неделе в Испании и продолжаем плодотворно работать. Довольны, что победили. Конечно, есть и ошибки, будем их разбирать. Все получили равноценную нагрузку, это тоже очень важно на сборах.

И в первом, и во втором таймах пытались отработать на максимуме, хотя и играем на фоне нагрузок. Считаю, что очень хорошо вышли на второй тайм: мотивированные, заряженные. Забили два "быстрых" гола. В дальнейшем где-то моментами отдавали инициативу, но в целом "Кривбасс" контролировал игру и заслуженно победил.

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- Ты уже сказал: команда играла на фоне нагрузок. Это давало о себе знать?

- Последние дни нас готовили к этой игре. Это сборы: тяжелый труд, каждый день по две тренировки. Но мы - профессионалы, привыкли к этому. Понимаем важность сборов. Конечно, нагрузки чувствуются. Очень хорошо в таких матчах проявлять характер и побеждать. А мы стремимся выигрывать в каждой встрече. Есть что проанализировать и готовимся дальше.

- Некоторые ребята играли не на своих привычных позициях. Тренеры к этому готовили?

- Как видите, все молодцы, универсальные. Близниченко после перерыва вышел крайним защитником, но, несмотря на это, принял активное участие в голах. Именно с его фланга начинались голевые атаки. Да, некоторые игроки не смогли принять участие в матче, но у нас, к счастью, есть кем их заменить. Все хорошо, ребята молодцы, сыграли надежно, - сказал Маханьков.

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Кривбасс (Кривой Рог) Пяст (Польша) Владимир Маханьков
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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