Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Руха: Каждый из игроков сейчас в неплохих кондициях
"Желто-черные" провели первую тренировку на словенском сборе
Фото: ФК Рух
Полузащитник "Руха" Денис Пидгурский рассказал, как прошло первое тренировочное занятие на сборе в словенском Чатеже.
"Мы довольны, ведь у нас хорошие условия для тренировок. Сейчас мы провели относительно легкое занятие, ведь команда только приехала в Словению. Впереди хорошие матчи, лично я бы хотел сыграть с "Сараево". "Рух" U-19 играл против боснийцев в Юношеской лиге УЕФА, а сейчас интересно помериться силами первым командам.
К сборам надо быть готовыми и мы делали это сначала индивидуально дома, а потом две недели уже на клубной базе. Каждый из игроков сейчас в неплохих кондициях и мы хорошо выглядим на футбольном поле, это отметили и в тренерском штабе", - цитирует Пидгурского официальный сайт "желто-черных".
Популярное сейчас
- Челси вышел в финал Кубка лиги, Динамо торгует хавбека, Бензема хочет покинуть Аравию. Главные новости за 23 января
- Кубок Лиги. Челси – Мидлсбро 6:1 (общ. 6:2). Мудрик и компания отправляются в финал
- Мудрик был заменен в перерыве матча с Мидлсбро и получил одни из худших оценок в составе Челси
- Украинский форвард Шахтера близок к переходу в европейский клуб
- "Миш, уже устала лайкать твои фотки". Звездная украинская блогерша призналась в симпатии к Мудрику
- Отдых в Вечном городе. Забарный с женой устроили себе романтический уик-энд в Италии. ФОТО