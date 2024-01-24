Хавбек Руха: Каждый из игроков сейчас в неплохих кондициях

Полузащитник "Руха" Денис Пидгурский рассказал, как прошло первое тренировочное занятие на сборе в словенском Чатеже.

"Мы довольны, ведь у нас хорошие условия для тренировок. Сейчас мы провели относительно легкое занятие, ведь команда только приехала в Словению. Впереди хорошие матчи, лично я бы хотел сыграть с "Сараево". "Рух" U-19 играл против боснийцев в Юношеской лиге УЕФА, а сейчас интересно помериться силами первым командам.

К сборам надо быть готовыми и мы делали это сначала индивидуально дома, а потом две недели уже на клубной базе. Каждый из игроков сейчас в неплохих кондициях и мы хорошо выглядим на футбольном поле, это отметили и в тренерском штабе", - цитирует Пидгурского официальный сайт "желто-черных".