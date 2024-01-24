Дидык: В Словении у нас есть все условия, чтобы провести качественные сборы

Защитник "Руха" Роман Дидык рассказал, как прошло первое тренировочное занятие на сборе в словенском Чатеже.

"После дороги немного трудно работалось. Фактически из автобуса мы сразу вышли на поле. Поэтому первые тренировки были нелегкими. В то же время ноги лучше двигаются на травяном покрытии. Все мы ждали, когда изменим синтетический газон на натуральное поле - это совсем другие ощущения.

В Чатеже у нас есть все условия, чтобы провести качественные сборы. Здесь хорошие поля, комфортный гостиничный комплекс. Но погода здесь несколько иная, чем во Львове, в Словении холоднее", - приводит слова Дидыка клубная пресс-служба.