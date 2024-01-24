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Оболонь проиграла в первом спарринге на турецких сборах
Пивовары пропустили два гола за три минуты
Фото: ФК Оболонь
Сегодня, 24 января "Оболонь" провела первый спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником "пивоваров" стала ФК "Малишева" из Косово.
Ни одна из команд не могла распечатать ворота соперников в первой половине игры. К концу второго тайма косовский клуб активизировался и забил 2 гола за 3 минуты. В результате поединок завершился поражением "Оболони" со счетом 0:2.
Следующий матч команда Валерия Иващенко сыграет с ФК "Дукаджини" (Косово). Контрольный поединок пройдет 25 января.
Товарищеский матч
"Оболонь" - "Малишева" 0:2
Голы: 85, 88
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