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Оболонь проиграла в первом спарринге на турецких сборах

Премьер-лига
Обновлено

Пивовары пропустили два гола за три минуты

Оболонь проиграла в первом спарринге на турецких сборах

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

Сегодня, 24 января "Оболонь" провела первый спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником "пивоваров" стала ФК "Малишева" из Косово.

Ни одна из команд не могла распечатать ворота соперников в первой половине игры. К концу второго тайма косовский клуб активизировался и забил 2 гола за 3 минуты. В результате поединок завершился поражением "Оболони" со счетом 0:2.

Следующий матч команда Валерия Иващенко сыграет с ФК "Дукаджини" (Косово). Контрольный поединок пройдет 25 января.

Товарищеский матч
"Оболонь" - "Малишева" 0:2
Голы: 85, 88

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Оболонь (Киев) Малишева (Малишево)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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