Полесье аннулировало результаты конкурса по смене клубной эмблемы

"Полесье" аннулировало результаты конкурса по созданию новой клубной эмблемы. Такое решение было обусловлено тем, что "изменения процентов имели характер неестественного влияния на голосование со стороны посторонних лиц".

"Футбольный клуб "Полесье" выражает благодарность всем болельщикам, кто прислал свою работу, кто участвовал в голосовании, кто был неравнодушным к выбору новой эмблемы нашего клуба. Заметили большой интерес и энтузиазм фанов к изменению эмблемы, как символа еще одного шага в развитии команды.

Клуб принял решение об открытом конкурсе по изменению эмблемы. Целью конкурса было предоставление возможности каждому болельщику приобщиться к открытому соревнованию - в виде изготовления конкурсной работы, высказывания своего мнения или отданного голоса за один из вариантов эмблемы. Мы получили 128 конкурсных работ, а в голосовании приняли участие 8 тысяч болельщиков.

За последние 10 дней конкурса мы заметили резкие изменения в голосовании. Три варианта (старая эмблема и два новых варианта) сравнялись в процентном соотношении голосов, впоследствии резко и поочередно каждая набирала дополнительные голоса. Изменения процентов имели характер неестественного влияния на голосование со стороны посторонних лиц.

Философия президента ФК "Полесье" Геннадия Буткевича - это прозрачность и честная игра: как на футбольном поле, так и вне его. К сожалению, последние события в голосовании явно нарушили этот принцип. В связи с вышеупомянутыми причинами президентом клуба принято решение аннулировать результаты конкурса.

Приз победителю конкурса Sony PlayStation 5 от партнера клуба Favbet будет передан благотворительному фонду BGV Charity Fund, который в свою очередь подарит консоль одному из детских спецучреждений Житомира (о чем будет сообщено отдельно).

Среди болельщиков, которые принимали участие в голосовании за новую эмблему, было разыграно iPhone 15, победитель обязательно получит свой приз от клуба.

Благодаря конкурсу клуб имел возможность увидеть тенденции в общественном мнении, проанализировать фидбек фанов и сделать выводы.

Клуб использует приобретенные знания и экспертизу от конкурса и закажет изготовление новой эмблемы у креативного агентства с большим авторитетом в Украине.

Эмблему ФК "Полесье" должны изготовить именно украинские дизайнеры. Название агентства сообщим отдельно.

Хотим засвидетельствовать, что клуб всегда будет стремиться к прозрачности и справедливости, а также, что совместно со своими болельщиками мы будем шаг за шагом развивать ФК "Полесье", - говорится в заявлении клуба.