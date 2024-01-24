Ковалец: Самый памятный матч отца - это победа Динамо над Спартаком

Полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец рассказал о собственном хобби, отношении к бизнесу, восстановлении после тяжелых матчей, а также взаимодействии со своим отцом, Сергеем Ковальцом.

- Кирилл, у каждого игрока есть свои методы восстановления после тяжелых матчей. Например, Криштиану Роналду принимает ледяную ванну. А как у тебя?

- У нас также есть ледяные ванны, и лед, и специальные напитки, которые помогают восстановить состояние футболистов. Словом, всем, что есть в клубе, мы активно пользуемся.

- Возникали ли у тебя проблемы с экипировкой во время матча? Как ты их решал?

- Однажды, когда я играл за "Черноморец", мы ездили играть с Мариуполем, в наш Мариуполь. И я забыл в Одессе бутсы. Пришлось играть в бутсах вратаря.

- Твой отец - замечательный футболист и тренер. Какой матч в его карьере ты считаешь лучшим?

- Я видел много матчей своего отца. Самый памятный для меня - это как наше "Динамо" (Киев) обыграло "Спартак". На "Олимпийском", проигрывая 0:2, киевляне выиграли 3:2. И отец отдал голевую передачу на Сергея Реброва. Так был забит третий мяч. Это была безумная победа, - поделился Кирилл Ковалец.

Полная версия интервью с Сергеем Ковальцом: