Металлист 1925 вынужден искать себе новый домашний стадион

"Металлисту 1925" придется сменить стадион для домашних матчей. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

"Металлист 1925" во второй части сезона, скорее всего, будет вынужден съехать со стадиона "Левый берег". И это даже не решение самого клуба, а односторонняя настойчивая просьба владельца столичной арены Николая Лавренко. По слухам его почему-то не устраивает качество газона именно после матчей харьковчан.

Поэтому Металлист 1925 сейчас в поисках нового дома. Первый матч второго круга по календарю у него домашний – с "Динамо". Но из того, что я слышал, то по договоренности сторон проведут его на стадионе им. Лобановского. То есть по факту дома будет играть "Динамо", – написал журналист в своем Telegram-канале.