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Металлист 1925 вынужден искать себе новый домашний стадион

Премьер-лига

Харьковчан выгоняют с арены "Левый берег"

Металлист 1925 вынужден искать себе новый домашний стадион

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Металлисту 1925" придется сменить стадион для домашних матчей. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

"Металлист 1925" во второй части сезона, скорее всего, будет вынужден съехать со стадиона "Левый берег". И это даже не решение самого клуба, а односторонняя настойчивая просьба владельца столичной арены Николая Лавренко. По слухам его почему-то не устраивает качество газона именно после матчей харьковчан.

Поэтому Металлист 1925 сейчас в поисках нового дома. Первый матч второго круга по календарю у него домашний – с "Динамо". Но из того, что я слышал, то по договоренности сторон проведут его на стадионе им. Лобановского. То есть по факту дома будет играть "Динамо", – написал журналист в своем Telegram-канале.

Напомним, из-за невозможности тренироваться и играть поединки в родном Харькове, команда базируется в селе Счастливое, что под Киевом. В прошлом сезоне харьковчане принимали своих соперников или на стадионе имени Банникова (Киев), или на "Колосе" в Ковалевке.

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Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Telegram-канал Ігоря Бурбаса
Опубликовал: Алина Ерофеева
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