Оболонь - Малишева 0:2. Видео голов и обзор матча

"Оболонь" проиграла в первом спарринге на зимних сборах в Турции. Команда Валерия Иващенко встречалась с ФК "Малишева" из Косово. Эта встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу косоваров, а все два гола были забиты в концовке поединка.

Следующий матч "Оболонь" проведет завтра, 25 января. "Пивовары" сыграют с еще одним представителем Косово - клубом "Дукаджини".

Оболонь: Федоривский (Рыбка 46), Осман (Прокопенко 46), Приймак (Карась 46), Дубко (Вовкун 46), Нагиев (Грисьо 46), Суханов (Груша 46), Мороз (Запорожец 46), Черненко (Косовский 46), Слободян-к (Краснопир 46), Мединский (Чернов 46), Тарануха (Вишневский 46).

Товарищеский матч

"Оболонь" - "Малишева" 0:2

Голы: Хазроллай 86, Морина 87.