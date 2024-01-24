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Оболонь - Малишева 0:2. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига

Видеообзор товарищеского поединка

Оболонь - Малишева 0:2. Видео голов и обзор матча

Фото: ФК Оболонь

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"Оболонь" проиграла в первом спарринге на зимних сборах в Турции. Команда Валерия Иващенко встречалась с ФК "Малишева" из Косово. Эта встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу косоваров, а все два гола были забиты в концовке поединка.

Следующий матч "Оболонь" проведет завтра, 25 января. "Пивовары" сыграют с еще одним представителем Косово - клубом "Дукаджини".

Оболонь: Федоривский (Рыбка 46), Осман (Прокопенко 46), Приймак (Карась 46), Дубко (Вовкун 46), Нагиев (Грисьо 46), Суханов (Груша 46), Мороз (Запорожец 46), Черненко (Косовский 46), Слободян-к (Краснопир 46), Мединский (Чернов 46), Тарануха (Вишневский 46).

Товарищеский матч
"Оболонь" - "Малишева" 0:2
Голы: Хазроллай 86, Морина 87.

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Оболонь (Киев) Малишева (Малишево)
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Источник:
ФК Оболонь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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