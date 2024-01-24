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Оболонь - Малишева 0:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор товарищеского поединка
Фото: ФК Оболонь
"Оболонь" проиграла в первом спарринге на зимних сборах в Турции. Команда Валерия Иващенко встречалась с ФК "Малишева" из Косово. Эта встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу косоваров, а все два гола были забиты в концовке поединка.
Следующий матч "Оболонь" проведет завтра, 25 января. "Пивовары" сыграют с еще одним представителем Косово - клубом "Дукаджини".
Оболонь: Федоривский (Рыбка 46), Осман (Прокопенко 46), Приймак (Карась 46), Дубко (Вовкун 46), Нагиев (Грисьо 46), Суханов (Груша 46), Мороз (Запорожец 46), Черненко (Косовский 46), Слободян-к (Краснопир 46), Мединский (Чернов 46), Тарануха (Вишневский 46).
Товарищеский матч
"Оболонь" - "Малишева" 0:2
Голы: Хазроллай 86, Морина 87.
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