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Новичок Вереса: Не боялся ехать в Украину. Мои родители, кажется, волнуются больше, чем я

Премьер-лига

Черногорский форвард назвал агрессию РФ против Украины катастрофой

Новичок Вереса: Не боялся ехать в Украину. Мои родители, кажется, волнуются больше, чем я

Фото: НК Верес

Новина українською

Новичок "Вереса", черногорский нападающий Марко Мрвалевич рассказал о своем отношении к российской агрессии в Украине.

"Я не могу сказать, что я много знаю об Украине. Лишь некоторые основные вещи, которые мы изучали в детстве в школе. Знаю, что Киев является столицей, что в стране было 45 миллионов жителей, что Украина имеет выходы к Черному морю - такие базовые знания.

Конечно, российская агрессия и война против Украины - это катастрофа. Но я не боялся сюда ехать. Мои родители, кажется, волнуются больше, чем я.

Я же надеюсь, что это прекратится, потому что это действительно катастрофа", - приводит слова форварда официальный сайт клуба.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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