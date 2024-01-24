Новичок Вереса: Не боялся ехать в Украину. Мои родители, кажется, волнуются больше, чем я

Новичок "Вереса", черногорский нападающий Марко Мрвалевич рассказал о своем отношении к российской агрессии в Украине.

"Я не могу сказать, что я много знаю об Украине. Лишь некоторые основные вещи, которые мы изучали в детстве в школе. Знаю, что Киев является столицей, что в стране было 45 миллионов жителей, что Украина имеет выходы к Черному морю - такие базовые знания.

Конечно, российская агрессия и война против Украины - это катастрофа. Но я не боялся сюда ехать. Мои родители, кажется, волнуются больше, чем я.

Я же надеюсь, что это прекратится, потому что это действительно катастрофа", - приводит слова форварда официальный сайт клуба.