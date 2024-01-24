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Новичок Вереса: Не боялся ехать в Украину. Мои родители, кажется, волнуются больше, чем я
Черногорский форвард назвал агрессию РФ против Украины катастрофой
Фото: НК Верес
Новичок "Вереса", черногорский нападающий Марко Мрвалевич рассказал о своем отношении к российской агрессии в Украине.
"Я не могу сказать, что я много знаю об Украине. Лишь некоторые основные вещи, которые мы изучали в детстве в школе. Знаю, что Киев является столицей, что в стране было 45 миллионов жителей, что Украина имеет выходы к Черному морю - такие базовые знания.
Конечно, российская агрессия и война против Украины - это катастрофа. Но я не боялся сюда ехать. Мои родители, кажется, волнуются больше, чем я.
Я же надеюсь, что это прекратится, потому что это действительно катастрофа", - приводит слова форварда официальный сайт клуба.
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