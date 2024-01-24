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Ворскла объявила о выходе из коллективных членов Ассоциации футбола Полтавщины

Премьер-лига

Клуб раскритиковал происходящее в украинском футболе

Ворскла объявила о выходе из коллективных членов Ассоциации футбола Полтавщины

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Полтавская "Ворскла" на своем официальном сайте опубликовала заявление, в котором объявила о выходе из коллективных членов Ассоциации футбола Полтавщины.

"Футбольный клуб "Ворскла" Полтава, начиная с 1996 года бессменно выступает в элите украинского футбола, из года в год ставя перед собой амбициозные задачи, и представляя страну на евроарене. Следовательно, имеем полное моральное право заявлять о порядке и системной работе в высшем футбольном органе государства.

В связи с обстоятельствами, происходящими в последнее время в украинском футболе, которые противоречат европейским ценностям и положениям Устава УЕФА, ФК "Ворскла" заявляет о выходе из коллективных членов Ассоциации футбола Полтавщины", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, осеннюю часть сезона УПЛ "Ворскла" завершила на 7-м месте турнирной таблицы. В активе команды 23 пункта.

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Источник:
ФК Ворскла
Опубликовал: Алина Ерофеева
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